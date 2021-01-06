В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей

В аварию попали сразу 5 легковых авто, фура и маршрутный автобус.

На Большой Окружной дороге в столице произошла масштабная авария с участием 5 легковых авто, грузовика и маршрутного автобуса.

Об этом сообщает " Киев оперативный".

"Очень серьезная и масштабная авария произошла на Окружной дороге, у поворота на проспект Победы (в сторону Академгородка). В аварию попали сразу 5 легковых авто, 1 фура и 1 маршрутный автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают медики и полиция. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, на месте наблюдается большая пробка.