2021-01-06
В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей
В аварию попали сразу 5 легковых авто, фура и маршрутный автобус.
Скріншот з відео
На Большой Окружной дороге в столице произошла масштабная авария с участием 5 легковых авто, грузовика и маршрутного автобуса.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
"Очень серьезная и масштабная авария произошла на Окружной дороге, у поворота на проспект Победы (в сторону Академгородка). В аварию попали сразу 5 легковых авто, 1 фура и 1 маршрутный автобус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают медики и полиция. Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, на месте наблюдается большая пробка.
Напомним, ранее в Киеве на Надднепрянском шоссе автомобиль, который двигался по встречной полосе, стал причиной масштабного ДТП.