В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей

В аварию попали сразу 5 легковых авто, фура и маршрутный автобус.

В Киеве на Окружной дороге столкнулись сразу 7 автомобилей
Скріншот з відео

На Большой Окружной дороге в столице произошла масштабная авария с участием 5 легковых авто, грузовика и маршрутного автобуса.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Очень серьезная и масштабная авария произошла на Окружной дороге, у поворота на проспект Победы (в сторону Академгородка). В аварию попали сразу 5 легковых авто, 1 фура и 1 маршрутный автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают медики и полиция. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, на месте наблюдается большая пробка.

Напомним, ранее в Киеве на Надднепрянском шоссе автомобиль, который двигался по встречной полосе, стал причиной масштабного ДТП.

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