"Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами во время локдауна

Также УЗ обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

"Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8 по 24 января.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Также "Укрзализныця" обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в этом году дополнительно назначили 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.

Напомним, согласно решению Кабмина, с 8 по 25 января в Украине будет действовать локдаун. Также до марта продлен режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

В период локдауна общественный транспорт продолжит работать.