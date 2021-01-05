"Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами во время локдауна

Также УЗ обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

"Укрзализныця" обещает обеспечить пассажиров противоэпидемическими мерами во время локдауна
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8 по 24 января.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Также "Укрзализныця" обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в этом году дополнительно назначили 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.

Напомним, согласно решению Кабмина, с 8 по 25 января в Украине будет действовать локдаун. Также до марта продлен режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

В период локдауна общественный транспорт продолжит работать.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Навигацию по Днепру продлили до 15 январяНавигацию по Днепру продлили до 15 января
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
Минобороны заказало три Ан-178Минобороны заказало три Ан-178
Чешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в ПеремышлеЧешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в Перемышле
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области во время движения загорелся электропоездВ Ровенской области во время движения загорелся электропоезд
Более 5,4 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездахБолее 5,4 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах
На Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человекаНа Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека
На трассе Днепр - Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирамиНа трассе Днепр - Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирами
Subaru Forester заметили во время тестовSubaru Forester заметили во время тестов
Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"
В аэропорту Нью-Йорка эвакуировали пассажиров самолета из Москвы из-за сообщения о бомбеВ аэропорту Нью-Йорка эвакуировали пассажиров самолета из Москвы из-за сообщения о бомбе
Kia признали опасными для водителя и пассажировKia признали опасными для водителя и пассажиров
Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходовВступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов
В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости