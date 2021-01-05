В какой коробке передач нужно чаще менять масло

Многие автопроизводители, например, Renault и Skoda, утверждают, что их автоматические коробки передач необслуживаемые. Однако, на самом деле масло в них нужно менять даже чаще, чем в механических коробках. Почему так происходит?

Дело в том, что вариаторы, гидромеханические коробки и преселективные роботы – это сложные гидроэлектромеханические устройства. В них большое значение имеет состояние масла.

Редукционные клапаны могут зависать при попадании твердых частиц. Исполнительные механизмы управляются электромагнитными клапанами, которые при загрязнении отказывают.

Кроме того, в таких коробках температура жидкости намного выше, чем в «механике». Поэтому постепенно её характеристики ухудшаются.

В связи с вышеуказанным, несмотря на фильтры, жидкость следует менять чаще, чем в МКПП.

Нужно учесть, что срок службы рабочих жидкостей зависит от условий эксплуатации автомобилей. Их ресурс сокращается при частых поездках на короткие расстояния, при поездках по грязным и пыльным дорогам, при дорожных пробках, движении с высокими скоростями.

Ранее эксперты назвали четыре самые проблемные автоматические коробки передач, с которыми лучше всего не связываться.