В какой коробке передач нужно чаще менять масло

Многие автопроизводители, например, Renault и Skoda, утверждают, что их автоматические коробки передач необслуживаемые. Однако, на самом деле масло в них нужно менять даже чаще, чем в механических коробках. Почему так происходит?

В какой коробке передач нужно чаще менять масло

Дело в том, что вариаторы, гидромеханические коробки и преселективные роботы – это сложные гидроэлектромеханические устройства. В них большое значение имеет состояние масла.

Редукционные клапаны могут зависать при попадании твердых частиц. Исполнительные механизмы управляются электромагнитными клапанами, которые при загрязнении отказывают.

Кроме того, в таких коробках температура жидкости намного выше, чем в «механике». Поэтому постепенно её характеристики ухудшаются.

В какой коробке передач нужно чаще менять масло

В связи с вышеуказанным, несмотря на фильтры, жидкость следует менять чаще, чем в МКПП.

Нужно учесть, что срок службы рабочих жидкостей зависит от условий эксплуатации автомобилей. Их ресурс сокращается при частых поездках на короткие расстояния, при поездках по грязным и пыльным дорогам, при дорожных пробках, движении с высокими скоростями.

Ранее эксперты назвали четыре самые проблемные автоматические коробки передач, с которыми лучше всего не связываться.


Максимов Віталій, Тудей

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