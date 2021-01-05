Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 861 автомобиль

Во Франции в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, сожгли 861 автомобиль. Это на 41% меньше, чем в 2019 году.

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 861 автомобиль

В 1990-х годах во Франции перед наступлением Нового года начали поджигать автомобили в знак протеста. Чаще всего - на окраинах больших городов.

Постепенно это превратилось в настоящее соревнование, автомобили начали поджигать в новогоднюю ночь даже в центральных районах крупных городов.

1 января французские СМИ публиковали информацию о том, в каком городе в новогоднюю ночь сгорело больше всего автомобилей. Чаще всего лидерами были Париж и Марсель.

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 861 автомобиль

Правительство Франции в конечном итоге запретило обнародовать данные о количестве сожженных машин. Однако, информация все-таки просачивается в прессу.

В канун 2021 года французы сожгли 861 автомобиль. Число, конечно, большое. Но в канун 2020 года пострадали вообще 1 457 автомобилей. В чем причина снижения? Скорее всего, это связано с пандемией коронавируса и карантином.

Ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые сложней всего угнать.


Максимов Віталій, Тудей

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