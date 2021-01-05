В 2020-м начислено более 137 млн грн платы за перегрузки

Укртрансбезопасность в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 700 тысяч транспортных средств, составили более 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров.

В 2020-м начислено более 137 млн грн платы за перегрузки
Фото: facebook.com/sad.chernihiv.region

В 2020 году в Украине было начислено более 137 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

"В 2020 году мы объявили бой перегруженным фурам, ввели усиленный габаритно-весовой контроль и продолжаем работать над реформированием и цифровизацией Укртрансбезопасности для исключения человеческого фактора. Центр обработки данных ГВК, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже также готов к эксплуатации. Устроено больше 40 WiM-комплексов. А в этом году будут работать не менее 100 WiM", - сказал Криклий.

По его словам, по итогам прошлого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 700 тысяч транспортных средств, составлено более 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров.

Криклий отметил, что больше всего платы за проезд было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.

Он также добавил, что полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора остается главной целью ведомства в реформировании Укртрансбезопасности.

Напомним, в ноябре 2020-го в бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов за перегруженные фуры. Больше всего платы за проезд начислено в Одесской области, Ровенской и Николаевской.

В начале сентября 2019-го Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле с помощью комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion). За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов.

С осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они расположены на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). На четырех локациях замеры будут осуществляться в обоих направлениях движения, на двух - только в сторону Киева. Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегрузки.

В июне президент Владимир Зеленский рассказал, что зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля. Президент снял видео, в котором назвал дальнобойщиков, едущих с перегрузкой, "засранцами".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предполагает, что в будущем в Украине будут взвешивать не только грузовой транспорт, но и пассажирский.

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