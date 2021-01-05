Судье Ивано-Франковского городского суда сожгли автомобиль

Судье Ивано-Франковского городского суда Ольге Бабий сожгли автомобиль во дворе многоэтажного дома в областном центре. Об этом судья 4 января сообщила в Высший совет правосудия, передает ZAXID.NET.

"Судья Ивано-Франковского городского суда Ольга Бабий сообщила в Высший совет правосудия, что в 23:56 в воскресенье, 2 января, неизвестный сжег ее автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска. Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома в Ивано-Франковске. В результате поджога автомобиль судьи полностью сгорел", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, в результате пожара сгорела часть автомобиля Volkswagen, припаркованного рядом.

3 января местная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

В ноябре 2020 года Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Ольги Бабий по жалобе одного из фигурантов уголовного производства.

Напомним, в декабре прошлого года во Львове неизвестные сожгли автомобиль детектива НАБУ.