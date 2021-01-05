Nissan сворачивает свою сеть продаж в Украине

Компания Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе и, значит, в Украине. Японский автогигант также планирует закрыть свой завод в Испании.

Nissan сворачивает свою сеть продаж в Украине

В частности, Nissan планирует сократить свою сеть продаж в 30 странах, в основном в Восточной Европе. Свою деятельность эта компания переносит из Европы в Китай, США и Японию.

На Старом Континенте выпускать и продавать автомобили Nissan будет Renault. Эти два автопроизводителя давно сотрудничают.

В европейской линейке Nissan будут присутствовать Juke, Qashqai, X-Trail и Ariya, а пикап Navara и спорткары 370Z и GT-R, скорее всего, уберут с рынка.

Ранее стало известно, что в первой половине текущего финансового года компания Nissan получила убытки в размере 3,1 млрд. долларов. Это, конечно, ускорит реструктуризацию её бизнеса.

Напомним, что кроссовер Nissan Qashqai в новом, третьем, поколении получит только гибридные силовые установки. Он дебютирует летом текущего года.


Максимов Віталій, Тудей

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