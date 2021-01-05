В Ивано-Франковске автомобилистов попросили пересесть на велосипеды

Власти Ивано-Франковска хотят, чтобы местные жители меньше пользовались своими автомобилями. Поэтому автомобилистов попросили пересесть на велосипеды. Об этом в Facebook сообщил мэр Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковске автомобилистов попросили пересесть на велосипеды

Марцинкив считает, что в Ивано-Франковске очень много автомобилей, особенно в центре города. Поэтому городские власти пытаются по-своему решить эту проблему.

Прежде всего, с 1 января чиновникам Ивано-Франковска, которые будут ездить на работу не на машинах, а на велосипедах, станут доплачивать к зарплате. Сколько – не сообщается. Видимо это будет достаточная сумма, чтобы соблазнить чиновников пересесть с машины на велосипед.

Предполагается, что примеру чиновников последуют автомобилисты Ивано-Франковска. Произойдет ли это на самом деле – покажет ближайшее будущее.

Ранее стало известно, что во Львове хотят выпускать серийно электромобили. Городской совет выделит инвесторам земельные участки в промышленной зоне города для строительства завода.


Максимов Віталій, Тудей

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