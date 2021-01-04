Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 году

По данным «УкрАвтопрома», самым популярным автомобилем в Украине в 2020 году был Toyota RAV-4. В прошлом году в нашей стране зарегистрировали 5 689 кроссоверов RAV-4.

На втором месте по популярности находится бюджетный кроссовер Renault Duster – 5 534 регистраций в 2020 году. На третьем месте - Kia Sportage (5 043 регистраций).

Чаще всего украинцы в 2020 году покупали автомобили Renault – 14 360, Toyota – 13 315, и Kia – 6 089.

В пятерку самых популярных автомобильных брендов в Украине в прошлом году также вошли Skoda и Hyundai.

Всего в 2020 году украинские номера получили 85,5 тыс. новых автомобилей. Это на 3% меньше, чем в 2019 году.

Ранее стало известно, что в Украине могут увеличить пошлину на ввоз автомобилей из Европы до 20%. Кроме того, могут ограничить ввоз в Украину б/у авто, которые в Европе не соответствуют экологическим стандартам.