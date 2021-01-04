Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 году

По данным «УкрАвтопрома», самым популярным автомобилем в Украине в 2020 году был Toyota RAV-4. В прошлом году в нашей стране зарегистрировали 5 689 кроссоверов RAV-4.

Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 году

На втором месте по популярности находится бюджетный кроссовер Renault Duster – 5 534 регистраций в 2020 году. На третьем месте - Kia Sportage (5 043 регистраций).

Чаще всего украинцы в 2020 году покупали автомобили Renault – 14 360, Toyota – 13 315, и Kia – 6 089.

В пятерку самых популярных автомобильных брендов в Украине в прошлом году также вошли Skoda и Hyundai.

Названы самые популярные автомобили в Украине в 2020 году

Всего в 2020 году украинские номера получили 85,5 тыс. новых автомобилей. Это на 3% меньше, чем в 2019 году.

Ранее стало известно, что в Украине могут увеличить пошлину на ввоз автомобилей из Европы до 20%. Кроме того, могут ограничить ввоз в Украину б/у авто, которые в Европе не соответствуют экологическим стандартам.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Навигацию по Днепру продлили до 15 январяНавигацию по Днепру продлили до 15 января
Чешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в ПеремышлеЧешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в Перемышле
На Днепропетровщине открыли мост через ЧертомлыкНа Днепропетровщине открыли мост через Чертомлык
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине создали уникальный внедорожникВ Украине создали уникальный внедорожник
Китайская NIO отчиталась о рекордных поставках электрокаров в декабре и 2020 году в целомКитайская NIO отчиталась о рекордных поставках электрокаров в декабре и 2020 году в целом
В 2020 году в ДТП погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. травмированыВ 2020 году в ДТП погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. травмированы
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и RenaultВ прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault
В новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридовВ новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридов
В Украине появился самый большой кроссовер HyundaiВ Украине появился самый большой кроссовер Hyundai
В Украине могут запретить топливные талоны на законодательном уровнеВ Украине могут запретить топливные талоны на законодательном уровне
Проезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривенПроезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривен
Tesla начнёт продажи электромобилей в Индии в следующем году. Не исключено и строительство заводаTesla начнёт продажи электромобилей в Индии в следующем году. Не исключено и строительство завода
BMW к 2023 году сделает 20% своих автомобилей электрическимиBMW к 2023 году сделает 20% своих автомобилей электрическими
Последние новости
Подгружаем последние новости