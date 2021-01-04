В новогодние выходные патрульные поймали 1 356 нетрезвых водителей

На линию "102" от граждан поступило более 130 тысяч вызовов, из них 2 241 сообщение о ДТП.

В новогодние выходные патрульные поймали 1 356 нетрезвых водителей
Фото: zaxid.net

В период с 31 декабря по 3 января включительно украинские патрульные составили 1 356 админматериалов на водителей с признаками опьянения.

Об этом сообщила Патрульная полиция в Twitter.

Отмечается, что за выходные на линию "102" от граждан поступило более 130 тысяч вызовов, из них 2241 сообщение о ДТП. В авариях травмировались 183 человека и 33 погибли.

За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули.
Патрульні склали 1356 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння. pic.twitter.com/qNgzbFaTOs

— Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) January 4, 2021

Напомним, в новогоднюю ночь в Киеве патрульные заметили автомобиль ВАЗ, который совершил проезд на красный сигнал светофора. Нарушителя остановили и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти тест водитель отказался, зато сыграл патрульным на баяне.

В июле прошлого года Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за ДТП в нетрезвом состоянии. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, вводит штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Кроме того, с 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.

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