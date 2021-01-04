Украинцы снизили покупку новых автомобилей на 3%

Всего за прошлый год украинские номера получили 85 500 новых легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года. Об этом сообщает Укравтопром.



В частности, в декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 году количество новых легковых автомобилей — 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов.



“По сравнению с другими европейскими рынками падения автопродаж в Украине не выглядит так драматично”, — говорится в сообщении ассоциации.



Однако причиной этого по их сообщению крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин.



По итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала RENAULT — 14360 автомобилей. Самой популярной моделью этой французской марки стала Renault Duster — 5534 регистраций за двенадцать месяцев.