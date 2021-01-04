Введение единого е-билета в Киеве отложили до 1 июля

Автоматика в городском транспорте должна была появиться до 1 января 2021 года.

Киевские власти снова отложили обязательное введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках.

Соответствующее распоряжение №2079 от 30 декабря 2020 года обнародовано на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает "Интерфакс-Украина".

В документе, в частности, указано, что ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности продлен на полгода - до 1 июля 2021 года.

Ранее Киев уже переносил введение автоматики в городском транспорте, она должна была появиться в маршрутках до 1 января 2021 года.

Напомним, проезд в киевских маршрутках в следующем году может подорожать до 12 гривен.