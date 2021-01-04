В Украине создали уникальный внедорожник

В Тернопольской области автомеханики Юрий Кордупель и Иван Коруна создали на шасси грузовика ГАЗ-66 огромный внедорожник. Он называется «Украина».

Работы продолжались почти три года. Было потрачено более 25 тысяч долларов. В результате получился уникальный автомобиль, который весит более 4,5 тонны.

«Украина» оснащается немецким дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Максимальная скорость достигает 90 км/ч. Какой расход топлива – пока не известно, так как автомобиль ещё тестируют.

Во внедорожнике есть камера заднего вида, электроподъемники, люк, лестница, а на капоте хромированный шильдик Ukraine. Салон выглядит вполне комфортабельно, он рассчитан на семерых человек.

В целом смотрится этот внедорожник очень впечатляюще. Без сомнения, на нем можно преодолеть практически любое бездорожье.

Ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.