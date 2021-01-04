Кроссовер Nissan за $7000 на новом рынке подорожал в два раза

Компания Nissan начала продавать свой новейший бюджетный кроссовер Nissan Magnite на новом рынке – в Индонезии. Но если в Индии он стоит 7 000 долларов, то в Индонезии его цена увеличилась до 14 000 долларов.

Nissan Magnite дебютировал в конце 2020 года. Он разработан специально для развивающихся стран. Magnite позиционируется как бюджетный компактный кроссовер. Но, как видим, цена его не везде будет одинаковой.

Если на индийском рынке Magnite имеет пять комплектаций, то на индонезийском – всего две. В базовой комплектации на глобальном рынке есть светодиодные противотуманные фары, 8-дюмовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, а также система помощи при подъеме. В топовой комплектации набор оборудования заметно больше.

В линейку двигателей входят трехцилиндровый атмосферный 1,0 л агрегат мощностью 72 л.с. и трехцилиндровый 1,0 л турбомотор мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая или X-Tronic.

Ранее стало известно, что в Китае начались продажи нового внедорожника Nissan Palaso. Он создан специально для китайского рынка. В базовой комплектации Palaso стоит около 22 тысяч долларов.