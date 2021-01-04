На Николаевщине водителя, который выжил в ДТП, насмерть сбил другой автомобиль

3 января в Ингульском районе Николаевской области автомобиль насмерть сбил водителя, который перед этим попал в аварию.

Об этом сообщила Нацполиция.

"27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с деревом. После чего мужчина вышел из машины и направился в сторону села Мешково-Погорелово, где в районе заправочной станции на проходной части попал под колеса автомобиля Audi A6 под управлением 39-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что виновник аварии уехал, а позже вернулся на место совершения ДТП уже на другом транспортном средстве.

"В результате ДТП 27-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия ... Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Также будет назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения у 39-летнего мужчины", - объяснили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть).

Напомним, вечером 2 января на Одесщине водитель насмерть сбил велосипедиста и хотел вывезти тело с места ДТП.