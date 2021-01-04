На Николаевщине водителя, который выжил в ДТП, насмерть сбил другой автомобиль

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

На Николаевщине водителя, который выжил в ДТП, насмерть сбил другой автомобиль
Фото: mk.npu.gov.ua

3 января в Ингульском районе Николаевской области автомобиль насмерть сбил водителя, который перед этим попал в аварию.

Об этом сообщила Нацполиция.

"27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с деревом. После чего мужчина вышел из машины и направился в сторону села Мешково-Погорелово, где в районе заправочной станции на проходной части попал под колеса автомобиля Audi A6 под управлением 39-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что виновник аварии уехал, а позже вернулся на место совершения ДТП уже на другом транспортном средстве.

"В результате ДТП 27-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия ... Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Также будет назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения у 39-летнего мужчины", - объяснили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть).

Напомним, вечером 2 января на Одесщине водитель насмерть сбил велосипедиста и хотел вывезти тело с места ДТП.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Навигацию по Днепру продлили до 15 январяНавигацию по Днепру продлили до 15 января
Чешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в ПеремышлеЧешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в Перемышле
На Днепропетровщине открыли мост через ЧертомлыкНа Днепропетровщине открыли мост через Чертомлык
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
Блок рекламы


Похожие новости
На Одесщине водитель насмерть сбил велосипедиста и хотел вывезти тело с места ДТПНа Одесщине водитель насмерть сбил велосипедиста и хотел вывезти тело с места ДТП
На Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницуНа Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницу
В Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человекаВ Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человека
В Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мостВ Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мост
Открыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назадОткрыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назад
В Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобильВ Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобиль
Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: суд арестовал руководителя полетов ЖукаАвиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: суд арестовал руководителя полетов Жука
В Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителямВ Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителям
Почему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимойПочему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимой
Водителям блокируют банковские карты за неоплату штрафов по “письмам счастья“Водителям блокируют банковские карты за неоплату штрафов по “письмам счастья“
Последние новости
Подгружаем последние новости