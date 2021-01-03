На Одесщине водитель насмерть сбил велосипедиста и хотел вывезти тело с места ДТП

Через полтора километра водитель снова попал в аварию, наехав на препятствие.

На Одесщине водитель насмерть сбил велосипедиста и хотел вывезти тело с места ДТП
Фото: od.npu.gov.ua

Вечером 2 января на Одесщине под колесами автомобиля Mercedes-benz оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия. Автопроисшествие произошло в поселке Большая Михайловка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

"По предварительной информации, 30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, в 2020 году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

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