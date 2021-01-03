Китайская NIO отчиталась о рекордных поставках электрокаров в декабре и 2020 году в целом

Китайский производитель электромобилей NIO объявил о новом рекорде ежемесячных поставок электромобилей в декабре. Отгрузки за месяц выросли на 121 % в годовом исчислении до 7007 автомобилей. Всего было поставлено 2009 экземпляров модели NIO ES8, 2493 — модели ES6 и 2505 новых EC6. Для сравнения: в ноябре компания отгрузила 5291 автомобилей.

Электромобиль NIO EC6

Компания отметила, что уже девятый месяц подряд отчитывается о более чем двукратном росте поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «2020 год был непростым для всего мира. На этом фоне NIO последовательно достигала новых вершин и завершила год на высокой ноте, поставив в декабре более 7000 автомобилей», — отметил основатель, председатель совета директоров и исполнительный директор NIO Уильям Бин Ли (William Bin Li).

В IV квартале компания поставила 17 353 автомобиля, что на 111 % больше того же периода 2019 года. Это даже превысило прогнозы самой компании, которая собиралась отгрузить 16,5–17 тысяч электрокаров. В сообщении компании говорится, что результату способствовали растущее признание марки NIO, конкурентоспособные и привлекательные продукты и услуги, а также расширение сети продаж.

NIO добавила, что её схема «батарея как услуга» (Battery as a Service, BaaS) пользуется популярностью среди клиентов с момента запуска предложения. Следует напомнить, что в прошедшем году компания начала практику продаж электромобилей без тягового аккумулятора по схеме BaaS. Это снижает начальную стоимость электромобиля, позволяя арендовать аккумулятор, выплачивая его стоимость постепенно в течение года.

Всего в 2020 году компания поставила 43 728 автомобилей — на 112,6 % больше, чем в 2019 году. NIO становится серьёзным конкурентом Tesla на огромном рынке Китая. Кстати, в следующий, уже четвёртый по счёту «День NIO», который пройдёт 9 января, компания собирается представить новую модель седана, а также рассказать о своих последних разработках в области автономного вождения и других технологий. Компания отметила, что ускоряет разработку новых проектов и продолжает расширять сеть продаж и обслуживания.

Китайский конкурент NIO, Li Auto, сообщил ранее о ежемесячных поставках 6126 электрокаров Li ONE — на 31,9 % больше по сравнению с ноябрём и на 529,6 % — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Tesla, которая отчитывается о показателях своей деятельности по кварталам, а не по месяцам, сообщила в субботу, что её мировые поставки в IV квартале составили 180 570 электромобилей — 29,6 % больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 61,2 % больше, чем в тот же период 2019 года. Всего Tesla доставила клиентам почти 0,5 млн авто в 2020 году.



