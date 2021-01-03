Бывший сотрудник Mercedes в знак протеста уничтожил 69 машин

В Испании бывший сотрудник завода Mercedes-Benz в ночь с 30 на 31 декабря на бульдозере уничтожил 69 автомобилей немецкого автогиганта в знак протеста против массовых увольнений. Сумма ущерба оценивается предварительно в 3-4 миллиона евро.

Известно, что 38-летний мужчина ранее работал на этом заводе, но его уволили, как и многих других рабочих, в рамках оптимизации производства.

Только один из уволенных сотрудников завода Mercedes решил отомстить своим бывших хозяевам. Но этого оказалось достаточно, чтобы нанести очень большой ущерб.

«Мститель» угнал бульдозер, доехал на нем к заводу, разрушил ворота и принялся таранить новые минивэны. Он пытался добраться до сборочной линии, чтобы её разрушить, но это у него не получилось. «Мстителя» сумели остановить. Для этого охраннику пришлось открыть огонь из огнестрельного оружия в воздух. Тем не менее, 69 новых автомобилей пострадали (по другим данным – более 50). Некоторые из них восстановлению не подлежат.

На место происшествия вызвали полицейских, которые и задержали злоумышленника. Теперь ему придется отвечать за содеянное.

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