Бывший сотрудник Mercedes в знак протеста уничтожил 69 машин

В Испании бывший сотрудник завода Mercedes-Benz в ночь с 30 на 31 декабря на бульдозере уничтожил 69 автомобилей немецкого автогиганта в знак протеста против массовых увольнений. Сумма ущерба оценивается предварительно в 3-4 миллиона евро.

Бывший сотрудник Mercedes в знак протеста уничтожил 69 машин

Известно, что 38-летний мужчина ранее работал на этом заводе, но его уволили, как и многих других рабочих, в рамках оптимизации производства.

Только один из уволенных сотрудников завода Mercedes решил отомстить своим бывших хозяевам. Но этого оказалось достаточно, чтобы нанести очень большой ущерб.

Бывший сотрудник Mercedes в знак протеста уничтожил 69 машин

«Мститель» угнал бульдозер, доехал на нем к заводу, разрушил ворота и принялся таранить новые минивэны. Он пытался добраться до сборочной линии, чтобы её разрушить, но это у него не получилось. «Мстителя» сумели остановить. Для этого охраннику пришлось открыть огонь из огнестрельного оружия в воздух. Тем не менее, 69 новых автомобилей пострадали (по другим данным – более 50). Некоторые из них восстановлению не подлежат.

На место происшествия вызвали полицейских, которые и задержали злоумышленника. Теперь ему придется отвечать за содеянное.

Ранее патрульные полицейские рассказали украинским водителям, как зимой не попасть в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Навигацию по Днепру продлили до 15 январяНавигацию по Днепру продлили до 15 января
Чешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в ПеремышлеЧешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в Перемышле
На Днепропетровщине открыли мост через ЧертомлыкНа Днепропетровщине открыли мост через Чертомлык
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
Блок рекламы


Похожие новости
Українець створив унікальне авто з деталей від BMW, Mercedes-Benz і трактора
В Краматорске спасатели деблокировали ребенка из покалеченной в ДТП машиныВ Краматорске спасатели деблокировали ребенка из покалеченной в ДТП машины
В Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причиныВ Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причины
В Киеве пьяный сотрудник телеканала устроил ДТП – Драгер зашкалилоВ Киеве пьяный сотрудник телеканала устроил ДТП – Драгер зашкалило
Mercedes выпустил юбилейный 400-тысячный Mercedes G-ClassMercedes выпустил юбилейный 400-тысячный Mercedes G-Class
Полиции разрешат без причины останавливать машины ночью и в выходныеПолиции разрешат без причины останавливать машины ночью и в выходные
В Полтаве машина патрульной полиции сбила пешехода, мужчина скончался в карете "скорой"В Полтаве машина патрульной полиции сбила пешехода, мужчина скончался в карете "скорой"
На Львовщине пьяный мажор трижды попал в ДТП на отцовской машинеНа Львовщине пьяный мажор трижды попал в ДТП на отцовской машине
В Днепре пешеход обстрелял машину, которая его не пропустила
В Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторуюВ Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторую
Последние новости
Подгружаем последние новости