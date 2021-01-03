На Львовщине в ДТП пострадали девять человек

Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

На Львовщине в ДТП пострадали девять человек
Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Во Львовской области в результате столкновения “BMW” с микроавтобусом "Mercedes Sprinter" пострадали водитель легковушки и восемь пассажиров автобуса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 января около 23:00 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Давидов Пустомытовского района.

Предварительно водитель легковушки "ВMW", 26-летний местный житель, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, которым управлял житель Луцка в возрасте 36 лет.

За медицинской помощью обратились восемь пассажиров микроавтобуса. Все они - жители Волыни, четверо из которых несовершеннолетние.

После обследования медики госпитализировали 17-летнюю пассажирку микроавтобуса. Также травмирован и госпитализирован водитель «BMW».

По факту ДТП следователи Пустомытовского отдела полиции, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры 3, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в 2020 году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 156 детей в возрасте до 18 лет погибло, и 3 681 – травмировано.

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