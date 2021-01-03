Пoкaзaли yнiкaльний Зaпoрoжeць, який вмiлo пeрeрoбили в стилi Lamborghini

У Маріуполі створили унікальний “Запорожець”, якому немає аналогів в світі.

Так, місцеві майстри можуть створити по істині унікальні авто. І їм для цього потрібен тільки гараж і трохи вільного часу. У Маріуполі вже їздить унікальний “Запорожець”, який був доопрацьований одним майстром у власному гаражі. Складно навіть уявити, що це було можливо зробити свої ми руками. Та й дістати такі деталі для переробки завдання не з легких.

Авто знаходиться в місті Маріуполь. Це ЗАЗ-968М, який власник зміг переробити в ефектний кастом.

Найцікавіша деталь авто – двері, які піднімаються вгору в дусі Lamborghini. Виконані вони якісно і працюють плавно – на кожні двері доводиться по два пневмоупора.

Але варто сказати, що на цьому дизайн авто не закінчується. Тому що власник крім цього ще сильно змінив і передню частину авто. Він занизив авто і переробив салон. У салоні ж встановлені шкіряні сидіння від Alfa Romeo і стильний важіль КПП у вигляді поршня.

Єдине, що залишилося незмінним в авто – це мотор. Всередині моделі встановлений агрегат на 1,2 літра, який видає на трасі 40 кінських сил. Але все одно в авто також був встановлений і рідкісний саморобний вихлоп.

Варто сказати, що таку модель як “Запорожець” досить часто переробляють. З цього авто роблять найрізноманітніші версії, які просто вражають своїм зовнішнім виглядом і технічними характеристиками.