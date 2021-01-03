В Киеве нетрезвый водитель сыграл патрульным на баяне

Полицейские остановили нарушителя ПДД и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

В Киеве нетрезвый водитель сыграл патрульным на баяне
Фото: facebook.com/lutskpolice

В новогоднюю ночь в Киеве патрульные заметили автомобиль ВАЗ, совершивший проезд на красный сигнал светофора на улице Ивана Бойчука. Патрульные остановили нарушителя и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения 43-летний водитель отказался.

"Патрульные составили на мужчину материалы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП. После чего водитель сыграл патрульным на баяне по случаю праздника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киевской области полиция применила оружие, чтоб остановить пьяного водителя.

В июле прошлого года Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за ДТП в нетрезвом состоянии. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Кроме того, с 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.

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