В 2020 году в ДТП погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. травмированы

В 2020 году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья.

"По статистике в 2020 году 3 327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3 681 - травмированы), из них 409 - совершенные по вине детей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 11 месяцев 2020 года произошло 4 118 ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1 425 человек были травмированы.

Из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.

В Украине нет официальной статистики по ДТП в результате пользования водителями мобильными, отмечают в ЦОС. Однако именно нежелание оторваться от телефона может привести к смертельной аварии.

"Если водитель отвлекается хотя бы на 2 секунды для разговора по мобильному или написания сообщения, даже при скорости в 50 км / час, он проезжает вслепую 28 метров пути, в течение которых могут произойти смертельные аварии", - говорится в сообщении.