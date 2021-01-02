В поезде находились 228 пассажиров и 26 проводников.

Фото: ГСЧС

На железнодорожной станции города Радивилов в Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ровенской области.

"02 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что возгорание произошло в месте мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников.

Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Пожар тушили семь спасателей.

Напомним, в Полтавской области во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека.