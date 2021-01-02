В Ровенской области во время движения загорелся электропоезд

В поезде находились 228 пассажиров и 26 проводников.

Фото: ГСЧС

На железнодорожной станции города Радивилов в Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ровенской области.

"02 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что возгорание произошло в месте мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников.

Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Фото: ГСЧС
Пожар тушили семь спасателей.

Напомним, в Полтавской области во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человекаНа Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека
Навигацию по Днепру продлили до 15 январяНавигацию по Днепру продлили до 15 января
Чешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в ПеремышлеЧешский наземный лоукостер анонсировал запуск поезда Прага-Краков-Львов с пересадкой в Перемышле
Renault снимает с конвейера 30% моделейRenault снимает с конвейера 30% моделей
Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборкиНовый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки
Блок рекламы


Похожие новости
В Ивано-Франковской области "скорая" перевернулась после столкновения с ЗИЛомВ Ивано-Франковской области "скорая" перевернулась после столкновения с ЗИЛом
В Хмельницкой области в ДТП погибли два человекаВ Хмельницкой области в ДТП погибли два человека
На Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человекаНа Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека
В Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мостВ Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мост
В Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителямВ Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителям
На трассе Днепр - Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирамиНа трассе Днепр - Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирами
Subaru Forester заметили во время тестовSubaru Forester заметили во время тестов
На Киевщине ночью сгорел вагон электропоездаНа Киевщине ночью сгорел вагон электропоезда
В Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослыхВ Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых
Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"
Последние новости
Подгружаем последние новости