В Ровенской области во время движения загорелся электропоезд
В поезде находились 228 пассажиров и 26 проводников.
На железнодорожной станции города Радивилов в Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ровенской области.
"02 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что возгорание произошло в месте мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.
Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.
Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников.
Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
Напомним, в Полтавской области во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека.