На Житомирщине в ДТП погибли трое мужчин

Фото: ГСЧС

В Житомирской области полиция расследует ДТП с тремя погибшими, которое произошло 1 января около села Парипсы Попильнянского района.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно, около 8:50 водитель автомобиля ВАЗ-2107, 20-летний местный житель, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и выехал с дороги в кювет, где произошло столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 21-летний местный житель, погибли на месте происшествия.

Еще двух пассажиров, жителей этого же села в возрасте 34 и 35 лет, госпитализировали в Попельнянскую райбольницу. К сожалению, через несколько часов младший из мужчин скончался в реанимационном отделении.

Фото: ГСЧС

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в декабре в селе Томашовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области в результате столкновения автомобилей Audi A6 и ВАЗ 21099 погибли два человека.