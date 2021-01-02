На Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницу

Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль.

Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

Во Львовской области спасатели отбуксировали автомобиль, совершавший довоз кислородных баллонов в больницу.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории Новояворовской районной больницы на мягком грунте застрял автомобиль "MAN S2000"", - говорится в сообщении.

Автомобиль осуществлял довоз кислородных баллонов в больницу.

Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль.

Напомним, в Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ограждением моста, перевернулся на крышу и завис над пропастью.

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