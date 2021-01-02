2021-01-02
На Львовщине в грунте застрял автомобиль, который вез кислородные баллоны в больницу
Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль.
Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
Во Львовской области спасатели отбуксировали автомобиль, совершавший довоз кислородных баллонов в больницу.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории Новояворовской районной больницы на мягком грунте застрял автомобиль "MAN S2000"", - говорится в сообщении.
Автомобиль осуществлял довоз кислородных баллонов в больницу.
Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
Напомним, в Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ограждением моста, перевернулся на крышу и завис над пропастью.