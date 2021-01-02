В апреле появится новый кроссовер Volkswagen

В апреле 2021 года компания Volkswagen официально представит свой новый большой кроссовер. Вскоре после этого начнутся его продажи.

Новый кроссовер Volkswagen будет построен на базе Volkswagen Atlas. Его длина составит 5100 мм, а колесная база – 3100 мм. То есть он будет на 61 мм длинней, чем Atlas.

Судя по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Сеть, внешне новый немецкий кроссовер будет очень похож на концепт SMV. Напомним, что концепт Volkswagen SMV показали в прошлом году в Китае.

Салон будет современным, с цифровой приборной панелью и большим дисплеем информационно-развлекательной системы. Предусматривается широкий набор оборудования (например, трехзонный климат-контроль).

Что же касается линейки двигателей, то в нее войдут два силовых агрегата. Это 2,0 л турбомотор мощностью 220 л.с., а также 2,5 л двигатель мощностью 299 л.с. Коробка передач – автоматическая. Привод – передний или полный, на выбор.

Сколько будет стоить этот новый кроссовер – пока не известно. Скорее всего, примерно, как и Volkswagen Atlas.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo. Его цена составит от 20 000 евро.