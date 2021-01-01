Nissan показал салон нового кроссовера Kicks

Компания Nissan показала в Сети фотографии салона своего нового бюджетного кроссовера Kicks, который доработало ателье Autech. В продаже Nissan Kicks Autech появится в 2021 гожу.

Внешне Kicks Autech от стандартного Kicks отличается бамперами, оптикой, цветом кузова и некоторыми другими элементами. Что же касается салона, то там изменения менее заметны.

Салон у Kicks Autech остался почти таким же, как у серийной версии. Единственное изменение заключается в отделке салона, которая стала более качественной и поменяла цвет.

Кроссовер получил черно-синей салон, характерный для всех автомобилей от Autech. Кроме того, сиденья прострочены синей нитью, а передняя панель и руль отделаны кожей.

Произошли ли какие-то изменения в технической части – пока не известно. Не исключено, что парни из Autech вообще не работали с двигателем.

Ранее сообщалось, что Nissan начал продавать свой самый маленький и самый дешевый кроссовер Nissan Magnite. В базовой комплектации он стоит всего 6 900 долларов.