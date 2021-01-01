На Львовщине 70 туристов застряли на подъемнике: спасатели начали эвакуацию

Температура воздуха в этой местности сейчас составляет 1 градус тепла.

Фото: ГСЧС Украины

В Славском Львовской области остановился кресельный подъемник, на котором находились около 70 туристов. Подразделения ГСЧС начали эвакуацию людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что причиной чрезвычайной ситуации стал выход из строя трансформаторной подстанции.

"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога) ... Всего на подъемнике находится около 70 человек", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в этой местности сейчас составляет 1 градус тепла.

По состоянию на 14:20 горно-спасательными подразделениями ГСЧС начаты работы по снятию туристов с кресельного подъемника. По состоянию на 15:00 спасатели сняли с подъемника 29 человек, из них 5 детей. Работы продолжаются.

Напомним, 30 декабря железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, соединяющий Киев с международным аэропортом "Борисполь", сошел с рельсов на станции "Дарница". В результате инцидента никто не пострадал.

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