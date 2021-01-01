Підліток побудував автомобіль за 200 доларів

Житель столиці Гани Аккри Кельвін своїми силами побудував автомобіль. Машина обійшлася йому всього в 200 доларів.

Примітно, що автомобіліст юний – йому немає і 20 років. Роботи над авто зайняли три роки, адже хлопцеві не вистачало грошей на покупку деталей. Частину матеріалів він знайшов на смітнику.

Так, кузов виконаний зі старих сміттєвих контейнерів і встановлений на саморобний каркас з алюмінієвих труб. Замість решітки радіатора – чорна сітка.

Двері автомобіля піднімаються вгору за принципом «крила чайки». Капот доповнений вентиляційними отворами, а ззаду звертають на себе увагу дифузор і антикрило. У салоні навіть встановлена аудіосистема.

Мотор запозичений у старого мотоцикла, також встановлені мотоциклетні амортизатори. Детальніше про авто – в відеоогляді блогера Drew Binsky, який і виявив чудо-автомобіль.