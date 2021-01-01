Renault снимает с конвейера 30% моделей

Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку. В январе 2021 года новый глава французского автогиганта Лука де Мео представит свою стратегию.

Renault снимает с конвейера 30% моделей

Лука де Мео хочет, в частности, полностью отказаться от всех нерентабельных разработок и инвестиций в технологии.

Также французы планируют прекратить выпускать модели, которые продаются хуже всего. Правда, про какие конкретно автомобили идет речь – пока не известно.

Ранее аналогично поступил глава группы PSA Карлос Таварес. Он «оптимизировал» компанию Opel, сняв с конвейера несколько моделей. Например, Adam, Karl и Cascada.

Renault снимает с конвейера 30% моделей

Renault Megane eVision

Лука де Мео считает, что сокращение модельной линейки Renault не скажется на продажах. Возможно, это действительно так и будет, но французам придется очень хорошо постараться, ведь у них много конкурентов.

Напомним, в августе текущего года в Украине начались продажи купе-кроссовера Renault Arkana, который выпускает ЗАЗ. В базовой комплектации он стоит от 489 900 гривен, а в топовой – от 734 400 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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