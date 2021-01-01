В Украине появился самый большой кроссовер Hyundai

В Украине начались продажи нового полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade. Украинцам он предлагается в комплектациях Executive и Premium по цене от 1 482 900 гривен.

Длина нового Palisade составляет 4980 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1755 мм, а колесная база – 2900 мм. Салон отделан высококачественными материалами, предлагается большой набор оборудования.

В комплектации Executive уже есть много разнообразных систем безопасности, а Premium дополнительно получила систему мониторинга «слепых» зон.

В комплектации Premium также дополнительно есть камера кругового обзора, подогрев задних сидений, вентиляция передних сидений, передние парковочные сенсоры, тонировка, навигационная мультимедийная система с 10,25-дюймовым цветным дисплеем, контурная подсветка интерьера, 20-дюймовые литые диски (в комплектации Executive – 18-дюймовые литые диски) и др.

С 3,8 л бензиновым двигателем мощностью 295 л.с. Hyundai Palisade в комплектации Executive стоит 1 482 900 гривен, а с 2,2 л дизелем мощностью 200 л.с. – 1 518 000 гривен.

Комплектация Premium с 3,8 л бензиновым двигателем стоит 1 635 400 гривен, а с 2,2 л дизелем – 1 670 700 гривен. Двигатели работают вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи кроссовера Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения.