Tesla оказалась в шаге от поставки 500 тыс. электромобилей за год
По данным источников, компании Tesla до конца года осталось поставить клиентам всего 1000 электромобилей, чтобы давнее пророчество Илона Маска сбылось. Несколько лет назад Маск заявил, что в 2020 году его компания сможет поставить за год полмиллиона электрокаров, чем вызвал волну насмешек со стороны скептиков. И теперь от этой рекордной отметки его отделяет всего около тысячи или около того машин.
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Надежды на рекорд связаны с североамериканским рынком. Все другие попросту не успеют получить собранные за последние сутки машины. При этом надо отметить, что точные цифры компания не публикует и о приближении рекорда можно лишь догадываться по внутренней переписке компании, в которой Маск призывает сотрудников сделать всё возможное и невозможное для достижения рекорда.
Впрочем, даже если эта тысяча машин не успеет дойти до покупателей в этом году, компанию всё равно ждёт новый квартальный рекорд. Выпуск и доставка покупателям 180 тыс. электрокаров в четвёртом квартале 2020 года само по себе станет рекордом. Тем самым предыдущий квартальный рекорд компании будет побит на 40 с лишним тысяч электромобилей.