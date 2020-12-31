Українець створив унікальне авто з деталей від BMW, Mercedes-Benz і трактора

Українець Олексій змайстрував класичний rat-rod. Запчастини для унікального авто чоловік замовляв, купував або просто знаходив на вулиці. Про це йдеться у програмі «Джедаї» на каналі 2+2, повідомляє MMR .

Це авто зібране із запчастини від різних машин. Так, кабіна взята у трактора ДТ-75, 8-циліндровий двигун запозичили у Mercedes-Benz (М119), а КПП взяли від автомобіля BMW.

На створення машини українець витратив два роки, і вже проїхав на ній понад 2 тисячі кілометрів.