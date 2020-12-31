В Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала посетительница заведения и водитель авто.

Фото: dumskaya.net

В Одессе на проспекте Шевченко легковой автомобиль Nissan выехал за пределы проезжей части и протаранил летнюю площадку ресторана McDonald's.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что авто снесло ограждение ресторана и повредило столы и сиденья на площадке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка, ее доставили в больницу.

Медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля, его госпитализировали.

На месте работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в поселке городского типа Верховина произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи "Peugeot Boxer" и грузового автомобиля ЗИЛ-130. В результате ДТП были травмированы 2 человека.

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