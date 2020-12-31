В Одессе автомобиль въехал в McDonald\'s, пострадали два человека
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала посетительница заведения и водитель авто.
В Одессе на проспекте Шевченко легковой автомобиль Nissan выехал за пределы проезжей части и протаранил летнюю площадку ресторана McDonald's.
Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что авто снесло ограждение ресторана и повредило столы и сиденья на площадке.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка, ее доставили в больницу.
Медицинская помощь понадобилась и водителю автомобиля, его госпитализировали.
На месте работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в поселке городского типа Верховина произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи "Peugeot Boxer" и грузового автомобиля ЗИЛ-130. В результате ДТП были травмированы 2 человека.