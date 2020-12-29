В МВД пообещали не штрафовать “евробляхеров“

Представители общественной организации «АвтоЕвроСила» договорились с МВД Украины о том, что правоохранители во время новогодних праздников и локдауна не будут штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации, нарушивших таможенное законодательство.

Об этом в видеообращении рассказали представители «АвтоЕвроСилы». Видеообращение размещено на странице организации в Facebook.

По словам Олега Ярошевича, лидера «АвтоЕвроСилы», до окончания локдауна, а он продлится с 8 по 24 января, предъявлять претензии к владельцем автомобилей на иностранной регистрации, которые нарушили таможенное законодательство, не будут все контролирующие органы, а не только полиция.

Правда, не понятно, касается ли такой «мораторий» Таможенной службы, или она по-прежнему будут штрафовать «евробляхеров».

Ярошевич признал, что сейчас всё же штрафуют «евробляхеров». Он заявил, что Нацполиция пообещала разобраться, кто отдает такие распоряжения.