Renault тестирует новый бюджетный кроссовер стоимостью 7000 евро
Компания Renault начала тестировать свой новый компактный кроссовер Renault Kiger. Его длина составляет менее четырех метров.
Renault Kiger построен на модульной платформе CMF-A, которая лежит в основе и нового Nissan Magnite, который дебютировал в прошлом месяце. Kiger создан специально для развивающихся стран и в первую очередь для Индии, где его, кстати, будут выпускать.
Новый кроссовер Renault тестируют в сильно закамуфлированном виде, но ранее мы уже видели его концепт, и поэтому можем сказать, что он получит красивый дизайн. Если, конечно, серийная версия не будет сильно отличаться от своего концепта.
Судя по шпионским фотографиям, у Kiger будет люк в крыше, чего не хватает его «родственнику» Nissan Magnite.
Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока ещё не известно. Однако, на платформе CMF-A можно выпускать автомобили с разными типами двигателей.
Продажи Renault Kiger начнутся в 2021 году. Вначале он появится только в Индии, а затем и в других странах мира.