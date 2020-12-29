В Украине могут запретить топливные талоны на законодательном уровне

В Украине предлагают на законодательном уровне запретить топливные талоны. С такой идеей выступил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, сообщает enkorr.

В Украине могут запретить топливные талоны на законодательном уровне

По его словам, корпоративным клиентам сейчас вполне достаточно платежных карт, поэтому топливные талоны уже не нужны.

Куюн считает, что топливные талоны давно превратились у АЗС в инструмент борьбы за частных клиентов. Из-за этого работает огромный теневой рынок, который наносит большой вред, как государству, так и обычным автомобилистам. Кроме того, топливные талоны являются одним из факторов коррупции.

Эксперт отметил, что ни одна украинская сеть АЗС самостоятельно не станет первой в стране отказываться от топливных талонов. И причина очень простая. Она заключается в опасении потерять клиентов.

Поэтому Каюн делает вывод, что инициатива должна принадлежать государству, если оно не хочет терять денежные средства, так как топливные талоны часто участвуют в «теневых» схемах. От «пережитка» нужно отказаться на законодательном уровне.

Ранее стало известно, что в Украине активизировались мошенники. Они придумали новый способ обмана автомобилистов, предлагая поучаствовать в акции «Щедрый новый год от WOG».


Максимов Віталій, Тудей

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