В Украине могут запретить топливные талоны на законодательном уровне

В Украине предлагают на законодательном уровне запретить топливные талоны. С такой идеей выступил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, сообщает enkorr.

По его словам, корпоративным клиентам сейчас вполне достаточно платежных карт, поэтому топливные талоны уже не нужны.

Куюн считает, что топливные талоны давно превратились у АЗС в инструмент борьбы за частных клиентов. Из-за этого работает огромный теневой рынок, который наносит большой вред, как государству, так и обычным автомобилистам. Кроме того, топливные талоны являются одним из факторов коррупции.

Эксперт отметил, что ни одна украинская сеть АЗС самостоятельно не станет первой в стране отказываться от топливных талонов. И причина очень простая. Она заключается в опасении потерять клиентов.

Поэтому Каюн делает вывод, что инициатива должна принадлежать государству, если оно не хочет терять денежные средства, так как топливные талоны часто участвуют в «теневых» схемах. От «пережитка» нужно отказаться на законодательном уровне.

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