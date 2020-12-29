Проезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривен

О повышении стоимости проезда для другого общественного транспорта речи пока не идет.

Проезд в киевских маршрутках следующем году может подорожать до 12 гривен
Фото: topgir.com.ua

В первом квартале 2021 года киевская власть не ожидает повышения стоимости проезда для общественного транспорта, в то же время могут вырасти цены на проезд в маршрутках.

Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24", передает "Укринформ".

"Дело в том, что мы не совсем можем влиять на ценовую политику частных перевозчиков. Они сегодня выигрывают конкурсы и получают определенные маршруты, которые обслуживают. В то же время мы можем влиять на ценовую политику в городском общественном транспорте. И по тому бюджету, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал точно заложена определенная компенсация для двух перевозчиков - это "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен", которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем, экономические предпосылки также для этого есть", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что в первом квартале повышения цен в общественном городском транспорте точно не будет. В то же время ряд компаний, занимающихся перевозкой в режиме маршрутных такси, уже сообщили, что в течение первого квартала рассматривают вопрос повышения стоимости проезда от 10 до 12 гривен.

"Окончательное решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 гривен. Объясняется со стороны перевозчиков довольно просто - первое, реально есть уменьшение пассажиропотока по этим маршрутам, второе - с января увеличивается минимальная заработная плата, соответственно, это скажется на стоимости проезда. Однако в январе точно такого повышения мы не ожидаем", - рассказал Бондаренко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что осенью этого года Киев получил более 160 из 200 новых автобусов МАЗ. Еще партию ожидают в ближайшее время. Мэр отметил, что новый общественный транспорт должен в ближайшие годы вытеснить маршрутки.

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