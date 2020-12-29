В Польше разбился украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами

Возле дельтаплана пограничники обнаружили несколько коробок с сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму 112 тыс. злотых (более 800 тыс. грн).

На пограничной с Украиной территории Польши упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, которым управлял 44-летний гражданин Украины.

Об этом сообщил Надбужанский отдел пограничной службы Польши .

В польской пограничной службе отметили, что пограничники 21 декабря на значительной высоте зафиксировали воздушный объект, похожий на дельтаплан, который двигался от границы с Украиной. Впоследствии разбитый дельтаплан обнаружили вблизи населенного пункта Вольчины Влодавского уезда. Рядом с дельтапланом находился пилот.

Мужчина получил травмы в результате падения. Его доставили в больницу.

Возле дельтаплана пограничники обнаружили несколько коробок с сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму 112 тыс. злотых (более 800 тыс. грн).

Пограничники предположили, что мужчина планировал без посадки сбросить коробки с сигаретами на берегу реки Буг с польской стороны границы и вернуться на территорию Украины.

В отношении украинца возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет заключения.

После оказания медицинской помощи в больнице и выполнения всех следственных действий 24 декабря мужчина был передан украинским пограничникам в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Польские пограничники добавили, что в этом году в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы РП перехвачено контрабандных сигарет на общую сумму более 20 млн злотых (150 млн грн). Одним из способов нелегальной транспортировки контрабандных сигарет является перевозка их дельтапланами.

Напомним, только за последние 3 года из-за контрабанды сигарет украинский бюджет недополучил 8,5 млрд гривен, что сопоставимо с годовыми расходами на весь коммунальный сектор. Таможенная служба вводит усиленный контроль с автоматической системой управления рисками, но без криминализации контрабанды эффективная борьба невозможна.