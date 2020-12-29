Минобороны заказало три Ан-178

Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в области строительства самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Подписание документа состоялось при участии президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

Фото: пресс-служба президента

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат Вооруженные силы Украины. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - подчеркнул президент Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП "Антонов".

Фото: пресс-служба президента

Владимир Зеленский отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности к военно-транспортным образцам. По мнению президента, подписание меморандума с Минобороны укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций.

Президент поручил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова", а также разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, в июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский утверждал, что государственному предприятию "Антонов" надо предлагать конкурентоспособные проекты, чтобы заинтересовать потенциальных партнеров. Он добавил, что был бы счастлив, если бы на проекты "Антонова" обратили внимание Boeing или Airbus.