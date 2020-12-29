Навигацию по Днепру продлили до 15 января

Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала приказ о продлении до 15 января 2021 года навигации на днепровских шлюзах.



Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию ассоциации "Реки Украины".



В соответствии с приказом Киевский, Каневский, Кременчугский, Среднеднепровский, Запорожский и Каховский шлюзы будут работать до 15 января 2021 года.



Напомним, ранее ЦТС писал, что Государственная служба морского и речного транспорта Украины 26 ноября выдала приказ №295, согласно которому навигация на реке Днепр была продлена до конца 2020 года. Предыдущим приказом от 11 ноября на Киевском, Каневском, Кременчугском и Днепродзержинском шлюзах навигация продлевалась до 1 декабря 2020 года. На Запорожском РГС и Каховском шлюзе навигацию изначально планировали завершить 4 и 5 декабря соответственно.



Ранее Европейская бизнес-ассоциация обратилась с призывом к министру инфраструктуры и руководству Морской администрации о продлении сроков навигации. Поскольку пока погодные условия являются благоприятными, и, учитывая опыт прошлого года, могут оставаться такими в течение всего зимнего сезона, бизнес призвал не прекращать судоходство по Днепру.



