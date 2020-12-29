Renault Duster с новым дизайном показали в Сети

Renault во второй половине 2021 года начнет продавать обновленный бюджетный кроссовер Duster, который в Европе известен под брендом Dacia. Благодаря рендерным изображениям можем представить, как он будет выглядеть.

В Сети показали Renault Duster с новым дизайном

Сразу скажем, что дизайнер, работая над этими рендерными изображениями, дал волю своей фантазии. Дело в том, что обновленный Renault Duster ранее не видели даже на шпионских фотографиях. У дизайнера получился красивый автомобиль, надо отдать ему должное.

Обращают на себя внимание новая решетка радиатора и новые фары. Передний бампер тоже заметно изменился, получив пластиковую отделку. Багажник на крыше явно взят у Sandero нового поколения.

В Сети показали Renault Duster с новым дизайном

Но на самом деле не нужно от обновленного Renault Duster, который появится в продаже в следующем году, ждать серьезных изменений в дизайне. Обычно при обновлении той или иной модели ограничиваются «косметическими» изменениями.

В Сети показали Renault Duster с новым дизайном

Ранее сообщалось, что в Украине начались продажи купе-кроссовера Renault Arkana, который выпускают на ЗАЗе. В базовой комплектации он стоит от 497 900 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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