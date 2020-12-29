Получить компенсацию в случае ДТП станет проще и быстрее

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины перешло на электронный документооборот с аварийными комиссарами, благодаря чему выплачивать страховые компенсации станут быстрей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Бюро.

Получить компенсацию в случае ДТП станет проще и быстрее

Нужно отметить, что теперь подписание документов между Бюро и аварийными комиссарами будет проходить только в электронном формате. Другой формат подписания документов по определению обстоятельств ДТП, по которым может быть проведена выплата, не предусматривается.

Кроме того, обязательно использование электронной подписи через бесплатный сервис электронного документооборота "Вчасно".

На сколько конкретно такое нововведение поможет сократить сроки выплаты страховых компенсаций – не сообщается. Но уже хорошо, что они реально сократятся.

Ранее патрульные полицейские дали украинским водителям советы, как зимой не попасть в ДТП. Советы очень своевременные, учитывая, что в холодное время года дорожных аварий становится гораздо больше, чем летом.


Максимов Віталій, Тудей

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