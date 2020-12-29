Семеро украинских моряков на полтора года "застряли" на арестованном судне в Китае

Зарплату морякам не выплачивают от 12 до 16 месяцев.

Семеро украинских моряков на полтора года "застряли" на арестованном судне в Китае
Фото: balticshipping.com

Экипаж сухогруза New Orion, среди членов которого семь граждан Украины, почти полтора года не может сойти с судна, находящегося на стоянке в Китае.

Об этом сообщила в Фейсбуке дочка одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура.

"Экипаж находится на борту судна без зарплаты более года и без замены до восемнадцати месяцев, а постоянные задержки с питанием и топливом закономерны и стали нормой", - отметила Слободянюк-Цапура.

По ее словам, на борту арестованного властями КНР судна находится сокращенный вдвое экипаж из девяти человек. Из них семеро являются гражданами Украины (все - из Одесской области), один гражданин Грузии и один - РФ.

Отмечается, что владельцем сухогруза New Orion (IMO 9250141, флаг Камеруна) является компания Vercania Holdings LTD. Судно стоит на якорной стоянке реки Янцзы больше года, зарплату морякам не выплачивают от 12 до 16 месяцев.

"А с 15 декабря 2020 года представители фирмы Vercania Holdings LTD вообще перестали выходить на связь, не отвечают на письма и звонки моряков", - заявила она.

Напомним, ранее в августе в Украину вернулись 12 граждан, входивших в состав экипажа судна Srakane, которые из-за невыплаты годовой заработной платы фактически были изолированы в Бразилии.

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