BMW к 2023 году сделает 20% своих автомобилей электрическими

В этом году доля электрических автомобилей BMW составляет лишь 8% от общего количества.

BMW к 2023 году сделает 20% своих автомобилей электрическими
Фото: gazeta.ru

Немецкий автопроизводитель BMW планирует активизировать производство электромобилей. Об этом заявил генеральный директор компании Оливер Ципсе, передает Reuters.

"Мы значительно увеличиваем количество электромобилей. В период с 2021 по 2023 год мы построим на четверть миллиона электромобилей больше, чем ранее планировалось", - заявил Ципсе.

По словам генерального директора компании, BMW хочет, чтобы к 2023 году примерно каждый пятый автомобиль, который есть на рынке, работал на электрическом двигателе, по сравнению с 8% в этом году.

Менеджер также повторил свой призыв ускорить расширение инфраструктуры зарядных станций.

"На сегодняшний день каждую неделю нужно вводить в эксплуатацию 15 тыс. частных и около 1300 государственных пунктов зарядки. К сожалению, мы далеки от этого", - сказал он.

Напомним, Япония намерена отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями в ближайшие 15 лет.

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