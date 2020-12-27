В Хмельницкой области в ДТП погибли два человека

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Хмельницкой области в ДТП погибли два человека
Фото: obyektiv.press

В селе Томашовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области в результате столкновения автомобилей Audi A6 и ВАЗ 21099 погибли два человека.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"В результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, и еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей от питания, чтобы предотвратить возгорание, после чего осветили место происшествия и деблокировали погибшего водителя автомобиля ВАЗ.

Спасатели смыли горюче-смазочные материалы и обломки поврежденных машин с проезжей части дороги.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых.

Во Львовской области 30 декабря начнет работать система автоматической фиксации скорости авто.

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