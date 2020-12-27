Илон Маск призвал работников Tesla приложить все усилия, чтобы выполнить план

Остались считанные дни до конца 2020 года, и главу Tesla Илон Маск не покидают надежды на то, что компании удастся преодолеть рубеж поставок в 500 тысяч электромобилей в этом году.

Илон Маск призвал работников Tesla приложить все усилия, чтобы выполнить план

Reuters

В своём электронном обращении к сотрудникам Tesla глава компании заявил, что поставленная цель вполне достижима, но для этого всем необходимо выложиться по полной программе.

«Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы это произошло. Это отличная веха для сплочения компании. Все критики, которые всего два года назад заявляли, что нам этого никогда не добиться, также назвали нашу цель — полмиллиона (электромобилей) в 2020 году „невыполнимой“. Чёрт с ними, мы это делаем!», — призвал Илон Маск работников Tesla.

Для того, чтобы достичь данного рубежа, в этом квартале Tesla должна поставить более 181 тыс. автомобилей. Это на 40 с лишним тысяч больше, чем в предыдущем квартале, который был для компании рекордным.

В своём письме Маск просит работников приложить усилия в завершающих операциях по сборке на конвейере и подготовке к отправке, чтобы можно было доставить больше автомобилей клиентам в конце квартала. Компании потребуется быстрое перемещение автомобилей от производственной линии к конечным потребителям, чтобы их можно было считать поставленными в четвёртом квартале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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