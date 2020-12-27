Volkswagen закончил выпускать Golf

Компания Volkswagen прекратила серийное производство электрической версии своей популярной компактной модели Golf - e-Golf. Немецкий автогигант переходит на выпуск электромобилей семейства ID.

В частности, завод в Дрездене, где последние 3,5 года делали Volkswagen e-Golf, теперь сосредоточиться на производстве новейшего электрического хэтчбека ID.3.

За три с половиной года завод в Дрездене выпустил 50 401 экземпляр электрического «Гольфа» седьмого поколения. Он оснащается 100-киловатным электромотором и батареей на 35,8 киловатт-часов. Запас хода у него составляет 200 км.

Volkswagen e-Golf также выпускали в Вольфсбурге, с 2014 года. Если учесть мощности двух заводов, то всего компания Volkswagen сделала более 145 тысяч электрических «Гольфов». Это один из самых популярных электромобилей в Европе, особенно в Норвегии и Германии.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует разработать и выпустить на рынок новый электромобиль класса VW Polo. Его цена составит 20 000 евро.