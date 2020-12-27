Volkswagen закончил выпускать Golf

Компания Volkswagen прекратила серийное производство электрической версии своей популярной компактной модели Golf - e-Golf. Немецкий автогигант переходит на выпуск электромобилей семейства ID.

Volkswagen закончил выпускать Golf

В частности, завод в Дрездене, где последние 3,5 года делали Volkswagen e-Golf, теперь сосредоточиться на производстве новейшего электрического хэтчбека ID.3.

За три с половиной года завод в Дрездене выпустил 50 401 экземпляр электрического «Гольфа» седьмого поколения. Он оснащается 100-киловатным электромотором и батареей на 35,8 киловатт-часов. Запас хода у него составляет 200 км.

Volkswagen закончил выпускать Golf

Volkswagen e-Golf также выпускали в Вольфсбурге, с 2014 года. Если учесть мощности двух заводов, то всего компания Volkswagen сделала более 145 тысяч электрических «Гольфов». Это один из самых популярных электромобилей в Европе, особенно в Норвегии и Германии.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует разработать и выпустить на рынок новый электромобиль класса VW Polo. Его цена составит 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский анонсировал открытие 1400-километровой дороги от Стрыя до границы с РоSSиейЗеленский анонсировал открытие 1400-километровой дороги от Стрыя до границы с РоSSией
В Европе одобрили слияние Fiat Chrysler и PeugeotВ Европе одобрили слияние Fiat Chrysler и Peugeot
В Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобильВ Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобиль
Открыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назадОткрыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назад
Subaru разрабатывает электрический кроссовер в стиле ForesterSubaru разрабатывает электрический кроссовер в стиле Forester
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen Tiguan - начались продажи в УкраинеVolkswagen Tiguan - начались продажи в Украине
BMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к нимBMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к ним
Volkswagen готовит новый электромобиль с запасом хода 700 кмVolkswagen готовит новый электромобиль с запасом хода 700 км
Кроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в УкраинеКроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в Украине
У Volkswagen Tiguan обнаружили проблему с ремнями безопасностиУ Volkswagen Tiguan обнаружили проблему с ремнями безопасности
Спортивных автомобилей Volkswagen больше не будет - заявление компанииСпортивных автомобилей Volkswagen больше не будет - заявление компании
Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евроVolkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро
Кроссоверы Volkswagen, Audi и Porsche могут запретить ввозить в СШАКроссоверы Volkswagen, Audi и Porsche могут запретить ввозить в США
Volkswagen разрабатывает несколько новых электромобилей на замену существующих моделей с ДВСVolkswagen разрабатывает несколько новых электромобилей на замену существующих моделей с ДВС
Volkswagen ID.3 стал самым продаваемым автомобилем в ЕвропеVolkswagen ID.3 стал самым продаваемым автомобилем в Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости