На Львовщине 30 декабря начнет работать система автоматической фиксации скорости авто

Во Львовской области начинает работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

30 декабря на автомобильной дороге Киев - Чоп (М-06) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Камеры будут размещены:

на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

на 555 км + 662 автодороги, вблизи села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги, вблизи села Солонка.

"Эти места были выбраны из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП", - пояснили в ППУ.

Полицейские напомнили, что система автофиксации нарушений ПДД заработала 1 июня 2020 года в Киеве и области. В первые же сутки было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости.

"Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры", - говорится в сообщении.

Сейчас в Киеве и Киевской области автоматически фиксируют правонарушения 45 камер.

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года. На его реализацию понадобилось почти пять лет.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица,на которых зарегистрировано транспортное средство.