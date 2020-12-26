На Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека

Сейчас устанавливают причину возгорания.

На Полтавщине во время пожара в железнодорожном вагоне погибли два человека
Фото: ДСНС України в Полтавській області

В Полтавской области во время пожара в железнодорожном вагоне погибло двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Полтавской области.

"25 декабря в 20:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в вагоне по ул. Горького с. Копылы Полтавского района, на территории производственного структурного подразделения "Центра механизации путевых работ "филиала" Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин "АО "Укрзализныця". Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух людей без признаков жизни.

Фото: ГСЧС Украины в Полтавской области

Сейчас устанавливают причину возгорания.

К тушению привлекалось 8 пожарных и 3 единицы техники.

Напомним, в октябре на фабрике под Одессой произошел масштабный пожар. Спасатели боролись с огнем в течение семи часов.

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